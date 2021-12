Tutti i brani della colonna sonora di Don’t Look Up

Il primo weekend festivo è andato e l’avrai sicuramente trascorso sul divano a mangiucchiare e guardare cose più o meno interessanti come quella serie di mini documentari che ti abbiamo consigliato qualche giorno fa.

Tra l’altro su Netflix è appena sbarcato un film che potrebbe quasi salvarti dall’ennesimo rewatch piagnucolone di È stata la mano di Dio e questo film è Don’t Look Up di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet (per citarne alcuni).

Il cast è stellare e non a caso perché il film ha a che fare proprio con una cometa, una cometa gigante che, secondo i calcoli di un gruppo di astronomi, sta per schiantarsi sulla Terra. La trama si snoda tra momenti di pessimismo, cinismo e commedia, in un affresco satirico e attualissimo dell’umanità moderna che deve fare i conti con un evento apocalittico.

In questa narrazione dissacrante della nostra civiltà, si intersecano una serie di personaggi che hanno a che fare con la politica, i media e lo star system. Fanno un’apparizione divertente anche Kid Cudi e Ariana Grande che cantano Just Look Up, il brano che hanno scritto insieme per la colonna sonora del film.

E proprio a proposito di soundtrack, abbiamo raccolto nelle prossime pagine tutte le canzoni di Don’t Look Up, da Bon Iver al Wu-Tang Clan che si aggiungono ai brani originali scritti da Nicholas Britell.