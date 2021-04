Ora puoi guardare il live From the Basement di Thom Yorke

I Radiohead hanno pubblicato il live solo piano di Thom Yorke registrato nel 2005 per From the Basement, il programma di Nigel Godrich.

La performance di Yorke, che è anche l’episodio pilota dello show, contiene le prime versioni di alcuni brani dei Radiohead come Videotape, Down Is The New Up e Last Flowers ma anche Analyse dall’album solista di Yorke del 2006, The Eraser.

La scorsa settimana i Radiohead hanno iniziato a mettere online materiale d’archivio di una certa rarità e domani pubblicheranno sul loro canale YouTube il set del Coachella del 2017.

Guarda il live From the Basement qui: