Gli album che escono a maggio

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a maggio.

7 MAGGIO

Alfie Templeman - Forever Isn’t Long Enough

Alsogood – Life’s Beautiful

Angel Olsen – Song of the Lark and Other Far Memories

Ashe – Ashlyn

​chloe moriondo – Blood Bunny

ISIDE – Anatomia Cristallo

J. Cole – The Off-Season

Kali – Circles EP

maggio – Nel Mentre (Lato A)

Vasco Brondi – Paesaggio dopo la battaglia

14 MAGGIO

Fatima Al Qadiri – Medieval Femme

IOSONOUNCANE – IRA

Jorja Smith – Be Right Back

Lionel Boy – Lionel Boy

Paris Texas – Boy Anonymous

Sons of Kemet – Black To The Future

St. Vincent – Daddy’s Home

21 MAGGIO

Biig Piig – The Sky Is Bleeding EP

CHAI – Wink

Dayglow – Harmony House

Erika de Casier – Sensational

Georgia Anne Muldrow – VWETO III

NAVA – BLOOM EP

28 MAGGIO

1990nowhere – A Fever Called Living EP

Bachelor (Jay Some and Palehound) – Doomin’ Sun

black midi – Cavalcade

BLUEM – NOTTE

Mustafa – When Smoke Rises

Vipra – Simpatico, solare, in cerca di amicizie

Yndi – Noir Brésil