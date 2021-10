JAZZ:RE:FOUND, assieme a BASS CULTURE e 3D AGENCY, ci regalano un’enorme sorpresa annunciando l’unica data italiana di Thundercat, prevista per il 14 aprile 2022 all’Alcatraz a Milano.

Avremo così finalmente la possibilità di ascoltare live l’ultimo album It Is What It Is, uscito nell’aprile 2020 ed eletto Miglior Album Progressive R&B ai Grammy 2021.

Non stiamo nella pelle e facciamo già i biglietti qui.

View this post on Instagram A post shared by Jazz:Re:Found (@jazzrefound2021)