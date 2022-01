5 brani per conoscere i DJSTIVO

Quando un progetto cambia pelle è sempre un po’ una scommessa.

Nel caso dei DJSTIVO, band che abbiamo conosciuto nella veste chillina del debut EP Tranquillo, questa scommessa può dirsi già vinta perché il loro nuovo sound ha un carattere deciso ed è pieno di contrasti che si incastrano sorprendentemente bene.

Il singolo della svolta si intitola CORRI e mescola le atmosfere intime e rilassate dell’RnB con raptus forsennati di elettronica, rap e d’n’b. Ne viene fuori un ascolto vorticoso e affascinante, col finale aperto che ti lascia in attesa delle prossime follie djstive.

CORRI ad ascoltare l’ultimo singolo dei DJSTIVO e poi scopri le loro reference musicali.

1. Pharoah Sanders – You’ve Got To Have Freedom

Per noi la musica improvvisata è tutto, questo brano e questo modo di suonare ci fa sentire liberi (You’ve Got To Have Freedom).

Quando si è formato il gruppo DJSTIVO passavamo intere giornate a suonare la musica improvvisata cercando di tenere sempre alta l’intensità del momento. È una cosa che cerchiamo di fare ogni volta che entriamo in studio a registrare.

Questo brano del sassofonista statunitense Pharaoh Sanders ci ricorda il motivo per cui noi facciamo musica.

2. Tyler, the creator – See You Again (ft. Kali Uchis)

Tyler, the Creator è stato molto importante per questo nostro nuovo percorso, soprattutto per la stesura del nostro nuovo singolo, CORRI. Ci ha ispirato per il suono crudo, per i testi senza peli sulla lingua e per la libertà degli arrangiamenti nelle sue produzioni.

Infatti CORRI non ha la classica struttura della canzone (strofa, ritornello, strofa) ma si divide volutamente in due sezioni distinte che esprimono concetti e sensazioni completamente opposte.

3. George Gershwin – Someone To Watch Over Me

Per apprezzare il presente bisogna conoscere il passato. Abbiamo tutti studiato jazz e questo brano ci ricorda quanto sia importante conoscere le radici della musica che ascoltiamo oggi. Spesso ci si ferma ad ascoltare gli artisti di oggi, senza domandarsi “cosa hanno ascoltato loro? Cosa li ha influenzati?”. Inoltre abbiamo scelto proprio questo brano perché è anche colonna sonora di un film bellissimo, che ci ricorda quanto sia importante la musica per raccontare una storia ed il concetto, per noi imprescindibile, di suono abbinato ad immagine.

4. Eminem – My Name Is

Possiamo chiamarla appropriazione culturale, oppure possiamo ammettere che la musica jazz e tutti i suoi sottogeneri abbiano la grande capacità di sapersi inserire nelle musiche di tutte le culture, prendendo gli scarti e inglobandoli nel proprio mondo. Come sappiamo l’hip hop nasce dalle feste illegali in cui i dj si divertivano a mettere in loop piccoli break di batteria di alcuni pezzi funk per poi rapparci sopra. Questa attitudine non ha tardato ad arrivare in Italia, definendo un cambio radicale del concetto stesso di musica leggera. L’hip hop è uno dei pilastri fondamentali che reggono il sound dei DJSTIVO, per cui abbiamo deciso di omaggiare uno degli artisti che ci ha influenzato maggiormente fin da quando abbiamo memoria.

5. KAYTRANADA – Lite Spots

Quando finiamo una canzone nuova la mettiamo sempre a confronto questa traccia per capire se tenerla o buttarla.

KAYTRANADA per noi è una reference importantissima, fare ballare le persone nei club è una delle nostre missioni.