Scandito in 8 tracce, “Tutti ammassati senza affetto” è l’acceleratissimo viaggio di Arssalendo, artista romano tra i più promettenti della nuova scena elettronica italiana.

Il suo ultimo album, uscito per Grazie1000, mette dentro a un frullatore hyperpop, pc-music, emocore, pop e tutti i sentimenti (e i sedimenti) di questo mondo iper-digitalizzato. Ti aspetti che ne venga fuori qualcosa di algido e poco empatico, e invece la scrittura di Arssalendo, seppure accompagnata da un pattern sonoro abbastanza arduo, si insinua sottopelle e trova il punto di contatto, la connessione (tutt’altro che digitale) con l’ascoltatore.

Quella che segue è una chiacchierata con Arssalendo dalla A alla Z: una domanda per ogni lettera dell’alfabeto.

Arssalendo è l’anagramma di Alessandro. Da dove nasce lo scompiglio?

La cosa che più mi preme trasmettere è la decostruzione per dare un nuovo senso alle cose. Ho deciso di metterlo in chiaro fin da subito anche nel nome.

Brano del disco a cui sei più affezionato

Vado a periodi, ora come ora ti direi Masemi.

Cinquina discografica della vita

Arca di Arca / Ravedeath 1972 di Tim Hecker / Seid dei H20P / Enciclopedia Popolare della Vita Quotidiana dei Distanti / Egomostro di Colapesce.

D come Dentro c’è il mare. Raccontaci la traccia

A casa ho un terrazzino in cui, per un periodo, ho collezionato tutte le bottiglie di alcolici che bevevo, tipo altarino. Zoe, la mia fidanzata, una notte ha iniziato a tirare calci a tutti i vetri, spaccandoli.

“Se rompi un vetro puoi farti del male” è stata la prima frase scritta di Dentro c’è il mare.

E ora una foto delle tue Quattro pareti

F di Featuring. Quelli dei tuoi sogni

Britney Spears.

Grazie1000. Raccontaci com’è andata con la tua etichetta

Ci siamo conosciuti a Ecosistemi. C’è stata bella chimica e abbiamo iniziato a lavorare al disco. Paolo si è accollato le mie paranoie, che non erano poche, e mi ha dato totale libertà su i master. Grazie, Paolo.

H di Hyperpop. Qual è il suo futuro?

Vedremo quando sarà maggiorenne.

Instagram. Un account che dovremmo assolutamente seguire

https://www.instagram.com/jonrafman/

J come Juke-box. La tua canzone preferita dell’anno

Altea – Sai cos’è un guaio

Keyword: la parola chiave per accedere alla tua musica

Errore

La cosa che non sopporti

Chi dice la propria opinione in qualsiasi occasione.

Masemi, da dove viene?

Parte dal punto più buio e inizia a fare gli scalini, a due a due, per arrivare verso la luce. Arrancando.

N di Nomi nuovi che vuoi consigliarci

Nziria, Franek Windy, aya, Provoker

Ora cosa farà Arssalendo?

Un sacco di salti su un sacco di palchi, si spera.

P di Processo creativo. Come funziona il tuo?

Inizio ripercorrendo una scena vissuta ed interrogandomi sui passi fatti: se ho fatto qualcosa per cui mi sento in dovere di chiedere scusa lo canto sopra a due accordi di piano. Poi inizio a distruggere tutto.

Q come Quella canzone che ti emoziona fortissimo



Ruota libera. Raccontaci un aneddoto che dovremmo sapere

Mi piace svegliarmi presto e andare al mercato a fare la spesa. Mi mette di buon umore.

Se Arssalendo fosse un colore

Pantone 2395 c

Tutti ammassati, ok. Ma perché senza affetto?

Sai quando ti senti vuoto e hai paura di restare da solo? Ecco, a me è successo e per non pensarci uscivo e mi circondavo di gente che credevo importante, ma che usavo per colmare quel senso di malessere.

Un live che ti è piaciuto

Batien + Radura a Casa Occupata Gorizia (MI), Novembre 2019. Durante il concerto dei Batien, il cantante dei Radura si aggrappa al collo della mia maglietta per fare stage diving e me la spacca. A fine concerto me ne ha regalata una loro. È stato bello.

V come verso il metaverso. Il tuo pensiero rispetto alla musica

È il mio modo più sincero di esprimermi, senza aver paura di dire cose sbagliate.

Www + il nome di un link bello

X come l’incognita che ti spaventa

Faccio musica e spero di renderla la mia unica fonte di profitto. Non basta?

Y di Youtube. Un video per quando hai voglia di ridere

Z come Generazione Z. Cinque parole per descriverla

Pop-up – Veloce – Sintetica – Aperta – Insicura