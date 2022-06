Un primo assaggio da Entergalactic, la nuova serie Netflix di Kid Cudi

Netflix ha condiviso il primo trailer di Entergalactic, nuova serie animata di Kid Cudi che conterrà brani inediti dal suo prossimo e omonimo album.

Il primo annuncio risale al 2019 ma il progetto, che sarebbe dovuto uscire già nel 2020, vedrà la luce solo quest’autunno (anche se ancora non conosciamo la data d’uscita ufficiale).

Creata assieme a Kenya Barris, Entergalactic (che è stata anche prodotta da Kid Cudi) seguirà le vicende di due giovani artisti, Jabari e Meadow, a New York.

Nel cast vocale della serie ci saranno, oltre allo stesso Cudi, anche Timothée Chalamet, Jessica Williams, Vanessa Hudgens, 070 Shake, Jaden Smith, Ty Dolla $ign , Teyana Taylor e Macaulay Culkin (giusto per fare qualche nome).

Guarda il trailer qui sotto che intanto domani dovrebbe già uscire Do What I Want, primo singolo da Entergalactic.

Do What I Want was the first song I did w Day Trip and I locked in w them heavy shortly after to make MOTM3. Im really happy ull finally get to hear it.

— The Chosen One : I 💖 YOU FRESHIE 4EVER (@KidCudi) June 7, 2022