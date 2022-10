Gli album che escono a ottobre

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a ottobre.*

7 OTTOBRE

Alvvays – Blue Rev

Bingo Fury – Mercy’s Cut

Chloe Moriondo – SUCKERPUNCH

Dayglow – People In Motion

easy life – MAYBE IN ANOTHER LIFE…

Flohio – Out of Heart

G Herbo – Survivor’s Remorse: Side A

Joyce Wrice – Motive EP

Kodak Black – Kutthroat Bill: Vol. 1

NNAMDÏ – Please Have a Seat

Quavo & Takeoff – Only Built For Infinity Links

SPZ – GO!

Sun Ra Arkestra – Living Sky

WILLOW – COPINGMECHANISM

WISM – PAZIENZA

14 OTTOBRE

Arya Starr – 19 & Dangerous (Deluxe Edition)

Capibara – homunculus

Charlotte Dos Santos – MORFO

Fazerdaze – Break! EP

G Herbo – Survivor’s Remorse: Side B

Ginevra – DIAMANTI

Louis Cole – Quality Over Opinion

MAVI – Laughing So Hard It Hurts

M.I.A. – MATA

Mykki Blanco – Stay Close To Music

Tove Lo – DIRT FEMME

21 OTTOBRE

Adam Melchor – Here Goes Nothing

Arctic Monkeys – The Car

Armani Caesar – The Liz 2

Bibio – BIB10

Dry Cleaning – Stumpwork

Frankie Cosmos – Inner World Peace

Labrinth – Ends & Begins

LOSHH – Akole

Loyle Carner – hugo

28 OTTOBRE

Babehoven – Light Moving Time

Benjamin Clementine – And I Have Been

Drugdealer – Hiding in Plainn Sight

Fred again… – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Nosaj Thing – Continua

Tatum Rush – TBA

* Lista in aggiornamento