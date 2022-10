Una data del tour di Kendrick Lamar in diretta esclusiva su Amazon Music

The Big Steppers Tour di Kendrick Lamar regala ad ogni data uno spettacolo senza precedenti.

Per questo Amazon Music ha deciso di trasmettere in diretta esclusiva lo show sold out previsto per il 22 ottobre all’Accor Arena di Parigi: un grandissimo regalo per noi tutti perché potremo vederlo anche su Prime Video comodamente dal divano di casa.

Trasmesso dal vivo il 22 ottobre alle ore 20.00, in oltre 240 Paesi lo streaming includerà, inoltre, i set di Tanna Leone e di Baby Keem.

La performance di Kendrick Lamar coinciderà con una data molto importante perché il 22 ottobre segna il decimo anniversario di good kid, m.A.A.d city e per l’occasione ti ricordiamo che è anche prevista una riedizione speciale del disco.

Quanto allo show, un’altra notiziona è che sarà disponibile per la visione on demand su Prime Video dopo l’evento in live streaming.