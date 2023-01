Inizia la settimana con alcuni inediti dall’USB di Fred Again..

Durante uno degli ultimi dj set con Skrillex e Four Tet, è successo che qualcuno nella folla si è ritrovato con la chiavetta USB di Fred Again.. contenente decine e decine di tracce inedite, demo, edit e via discorrendo.

L’intero contenuto, per nostra fortuna, è stato caricato su Reddit dopo l’approvazione dello stesso Fred che ha risposto nelle sue storie di IG con emoji divertita e senza batter ciglio.

All’interno della USB ci sono tracce originali pubblicate e non, ma anche edit e remix, master di brani come “Turn On The Lights again..” e “Rumble” o il mash-up assurdo Moderat/Frank Ocean.

Il tutto, per praticità, è ascoltabile adesso dentro questo link Drive