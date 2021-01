FKA twigs con Headie One e Fred Again.. nel nuovo singolo Don’t Judge Me

FKA twigs ha pubblicato un nuovo brano, il primo dai tempi di MAGDALENE.

Don’t Judge Me è stato realizzato in collaborazione con Headie One e Fred Again.. ed è da immaginarsi come il sequel di Judge Me (Interlude), brano di Headie e Fred presente nel mixtape GANG, pubblicato nel 2020.

La traccia è accompagnata da un video che ne spiega il concept: FKA twigs è la protagonista di una nuova performance di danza simile ad un combattimento. Il suo avversario è un oppressore invisibile, quello del pregiudizio e della discriminazione razziale che il più delle volte si presenta sotto la forma di un carnefice mascherato.

Nel video, FKA twigs e Headie One condividono la loro lotta con un cast che include, tra gli altri, il poeta e attivista Black Lives Matter Solomon O.b, la scrittrice Reni Eddo-Lodge, la modella e attivista Kukua Williams e il musicista e poeta Benjamin Zephaniah.

Sullo sfondo, la monumentale fontana dell’artista visiva Kara Walker che rimanda alla storia della schiavitù e della segregazione del popolo nero.

Lo spiega il regista Emmanuel Adjei qui sotto:

“Dall’aspetto di qualcuno, non siamo in grado di giudicare se una persona discrimina per colore, sesso, religione o genere. Gli oppressori all’interno delle persone che ci circondano, il più delle volte rimangono invisibili fino a quando i loro abusi nei confronti degli altri non vengono rivelati. Questo è uno dei motivi per cui, da generazioni, la discriminazione è così difficile da combattere. Contro chi deve combattere la vittima se non riesce a identificare il colpevole?

In questo documento audiovisivo vediamo FKA Twigs e Headie One, insieme ad altri inglesi di colore influenti, combattere contro le forze invisibili del giudizio e oppressione. Con l’enorme fontana di ispirazione vittoriana “Fons Americanus” dell’artista visiva Kara Walker – che rappresenta la dolorosa storia della schiavitù e della colonizzazione – come ambientazione e spirito del film, si crea un altro livello di profondità e significato per una storia invisibile ma condivisa.”