Nei prossimi giorni ascolteremo roba nuova di FKA twigs

Nella lista degli album che aspettiamo quest’anno ci avevamo messo anche FKA twigs, non perché ci avesse dato certezze ma per quella volta che ha detto di aver quasi finito un album al quale aveva lavorato (con El Guincho) durante il primo lockdown.

Nel mezzo c’è stata quella traccia collaborativa con Dua Lipa, spoilerata durante uno show a novembre scorso, ma non ancora pubblicata.

Sta di fatto che la twigs ha rivelato su Instagram che questa settimana ha qualcosa di nuovo da farci ascoltare:

“Did someone say they wanted new music? Might have something for you this week…”

Non resta che pazientare un altro po’ per capire se si tratta di quel brano con Dua Lipa o di altro materiale inedito.