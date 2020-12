FKA twigs e Dua Lipa svelano la loro traccia collaborativa durante Studio 2054

Come annunciato sui social, FKA twigs ha preso parte allo show virtuale di Dua Lipa trasmesso in streaming venerdì sera.

Studio 2054 è stato uno spettacolo pazzesco ispirato alle atmosfere anni ’80, in cui Dua Lipa ha cantato brani dal suo ultimo album Future Nostalgia, accompagnata da guest come Elton John, Bad Bunny, Miley Cyrus e Kylie Minogue.

FKA twigs è stata l’unica artista a esibirsi da sola in un intermezzo pole dance, svelando un inedito che pare sia una traccia in collaborazione con Dua Lipa, già registrata ma non ancora pubblicata ufficialmente.

Il brano, secondo le speculazioni, dovrebbe intitolarsi Why Don’t You Love Me ma nulla è stato ancora confermato.

Non solo, qualche giorno prima del live stream, il producer J White ha rivelato su Twitter di aver prodotto un brano di twigs, Dua Lipa e Jorja Smith.

Per ora nessun’altra conferma, perciò fermiamoci a guardare il video della performance di FKA twigs: