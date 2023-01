Sta per arrivare l’album di Thomas Bangalter dei Daft Punk

Thomas Bangalter dei Daft Punk ha annunciato il suo nuovo album solista che arriverà giusto tra qualche mese.

Mythologies uscirà il 7 aprile via Erato/Warner Classics e conterrà musica per un totale di 90 minuti divisi in 23 tracce: un lavoro orchestrale che, come si legge dal comunicato stampa, riscopre l’amore per il barocco: “This score does not draw on the resources of electronic music but instead involves the large-scale traditional force of a symphony and, as such, it embraces the history of orchestral ballet music in a gesture that is both personal and collaborative.”

L’album è definito come una colonna sonora e nasce dalla collaborazione con il coreografo Angelin Preljocaj che aveva chiesto a Bangalter di lavorare alle musiche per il suo spettacolo di danza classica intitolato proprio Mythologies.

Un assaggio di una manciata di minuti si può ascoltare nel teaser qui sotto:

Tracklist

01 Premiers Mouvements

02 Le Catch

03 Thalestris

04 Les Gémeaux I

05 Les Amazones

06 L’Arrivée d’Alexandre

07 Treize Nuits

08 Danae

09 Zeus

10 L’Accouchement

11 Les Gorgones

12 Renaissances

13 Le Minotaure

14 Eden

15 Arès

16 Aphrodite

17 Les Naïades

18 Pas de Deux

19 Circonvolutions

20 Les Gémeaux II

21 Icare

22 Danse Funèbre

23 La Guerre