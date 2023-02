L’edizione anniversario di Random Access Memories dei Daft Punk conterrà musica inedita

Per celebrare i dieci anni di Random Access Memories i Daft Punk hanno annunciato una speciale edizione anniversario contenente 35 minuti di musica inedita.

L’album che ha vinto 5 Grammy si arricchisce, in questa riedizione in uscita il 12 maggio, di 9 nuove tracce demo e outtake che andranno ad affiancare le hit come Get Lucky e Instant Crush.

Questa nuova versione sarà disponibile in triplo LP 180 grammi, doppio CD digipack e digitale ed è già disponibile in pre-order.

Qui c’è la tracklist di Random Access Memories (10th Anniversary Edition):

01. Give Life Back to Music

02. The Game of Love

03. Giorgio by Moroder

04. Within

05. Instant Crush

06. Lose Yourself To Dance

07. Touch

08. Get Lucky

09. Beyond

10. Motherboard

11. Fragments of Time

12. Doin’ it right

13. Contact

14. Horizon (Japan CD)

15. GLBTM (Studio Outtakes)

16. Infinity Repeating (2013 Demo)

17. GL (Early Take)

18. Prime (2012 Unfinished)

19. LYTD (Vocoder Tests)

20. The Writing of Fragments Of Time

21. Touch (2021 Epilogue)