Jorja Smith annuncia il nuovo album “falling or flying”

Il secondo album di Jorja Smith sta per arrivare.

Dopo aver condiviso nelle scorse settimane e singoli “Try Me” e “Little Things“, oggi l’artista ha annunciato che “falling or flying“, il suo nuovo progetto, uscirà ovunque il 29 settembre 2023 via FAMM.

Jorja ha anche svelato l’artwork dell’album: un suo ritratto scattato su pellicola dalla prestigiosa fotografa britannica Liz Johnson Artur.

Nel comunicato stampa l’artista ha commentato “I don’t slow down enough. This album is like my brain. There’s always so much going on but each song is definitely a standstill moment.”