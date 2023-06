James Blake annuncia il nuovo album e una data in Italia

Mercoledì pomeriggio intenso con James Blake che in una volta sola annuncia il nuovo album, condivide il primo singolo e in più ci dice che verrà in Italia a settembre.

Ma, andiamo per ordine.

Playing Robots Into Heaven è il titolo del prossimo disco e uscirà l’8 settembre via Republic Records, anticipato oggi dal singolo Big Hammer che esce accompagnato da un videoclip diretto da Oscar Hudson.

La notizia più bella è che potremo ascoltare tutto il 18 settembre quando James Blake salirà sul palco del Fabrique di Milano per un’unica data esclusiva nel nostro Paese (biglietti disponibili da venerdì 07 luglio 2023 ore 10.00).

PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN TRACKLISTING

Asking To Break

Loading

Tell Me

Fall Back

He’s Been Wonderful

Big Hammer

I Want You To Know

Night Sky

Fire The Editor

If You Can Hear Me

Playing Robots Into Heaven