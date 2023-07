5 ascolti fondamentali per Tatum Rush

L’estate è una stagione fatta per rallentare, soffermarsi e riappropriarsi dei pensieri futili, degli spazi che non abbiamo abitato e della musica che non abbiamo respirato.

Quella di Tatum Rush, ad esempio, è la colonna sonora perfetta per questo tempo estivo e sospeso: spensierata e suadente, scintillante come le creste delle onde baciate dal sole, fresca come la brezza del vespro.

I quattro brani di Bougainvillea, il suo ultimo EP uscito a giugno per Undamento, ti consigliamo di metterli in valigia perché saranno la compagnia musicale più giusta della tua estate.

Intanto qui di seguito puoi approfondire il mondo magico di Tatum, attraverso gli ascolti che hanno influenzato il suo ultimo EP.

What a fool believes – Doobie Brothers

È tutta colpa di Michael McDonald e dei Doobie Brothers se il mio brano Rodolfo è diventata quella che è. Lo Yatch Rock degli ’80 inizio ’90 è così impregnato di quell’ottimismo esistenziale che un po’ che si è intrufolato nella mia scrittura.

2. Peaches – Justin Bieber

Bieber è forse l’unico a farmi dar voglia di fare pop radiofonico americano, ma quasi esclusivamente con il pezzo Peaches che mi ha dato una botta di ispirazione un po’ di estati fa e che continua a darmi voglia di vivere a Miami. Ha ispirato Cuore Violento.

3. Luar – Gilberto Gil

Pura gioia fornita da secondo me il periodo d’oro di Gil, freschezza di quegli anni 80 brasiliani che scambierei volentieri con i culi rifatti del baile funk.

Poi il disco è dedicato a John Lennon e ha una delle mie copertine preferite. Classicone. Ha ispirato la produzione dell’EP intero.

4. Sfiorivano le viole – Rino Gaetano

Anche se quando parte il delirio finale su Bismarck ormai skippo è un brano che ha accompagnato in molti viaggi. Rino riesce a essere poetico senza essere pedante (almeno fino allo skit finale) e questa è una lezione. Ha ispirato Malegria.



5. Una donna per amico – Lucio Battisti

Unico cd di Lucio che tengo in auto da anni perché non mi ha ancora stancato.

Tocco insuperabile di un artista italiano come non ce ne sono più in materia di eleganza, sofisticazione e chiarezza.

Ha ispirato la copertina e l’atmosfera dell’EP.