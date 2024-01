Alcuni brani campionati dai Justice

Circa una settimana fa aprivamo Instagram e ci sentivamo investire da una notizia che aspettavamo da ben 8 anni: i Justice (pronuncia rigorosamente alla francese, [jus·tis]) sono finalmente tornati in studio e hanno scritto un nuovo album dal titolo Hyperdrama, in uscita il prossimo 26 aprile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JUSTICE (@etjusticepourtous)

Non che i Justice ci abbiano lasciato a bocca asciutta per tutto questo tempo: dal 2016, quando usciva il loro ultimo disco Woman Worldwide, il duo francese ci ha tenuti in bilico su un paio di lavori a loro modo sazianti tra cui, oltre a delle versioni deluxe di D.A.N.C.E. e Cross, anche un EP solista di uno dei due membri, Gaspard Augé, dal titolo Escapades, e nel 2022 un EP dal titolo Planisphere con materiali inediti del 2008 scritti poco dopo l’uscita del loro omonimo album, detto anche Cross, del 2007.

Riguardo al nuovo disco, in uscita per la ormai fedelissima Ed Banger, i due pionieri dell’elettronica francese non hanno fatto segreto di tutte le reference da cui hanno attinto per la scrittura di questo nuovo capitolo: “Ci piacciono tutti i generi di musica che non appaiono nel progetto Justice, ma forse i due principali generi che coesistono sin dall’inizio sono la Disco Funk e la musica più Elettronica”, hanno raccontato a DJMag parlando del primo doppio singolo uscito lo scorso mercoledì. “Per noi (Generator) suona come Getaway dei Salsoul Orchestra, ma con suoni presi dalla cultura gabber e techno anni ’90. […]”. Dai loro racconti, anche One Night/All Night sembra essere una mescolanza ordinata di una serie di elementi. “Eravamo tipo: ok, facciamo una canzone tutta techno, poi tutta disco, e poi tutta techno di nuovo”. Neanche la scelta del featuring con Tame Impala è lasciata al caso, come hanno spiegato a Rolling Stone: “Volevamo che questa traccia suonasse come se un loop dark / Techno alla Justice avesse trovato un sample Disco in loop della voce di Kevin Parker”.

Dici “sample”, e noi non aspettiamo un secondo per raccontarti tutta la storia che sappiamo sul tema. Come si può intendere dalle parole con cui loro stessi descrivono le loro composizioni, quasi un puzzle organico di elementi completamente diversi tra loro, i Justice non sono assolutamente nuovi alla pratica del sampling: per costruire la loro cifra stilistica, infatti, hanno attinto a piene mani dai sacchi della musica Soul, Hip Hop e Mainstream Pop dell’ultimo secolo, e ti assicuriamo che hanno campionato brani che non ti aspetteresti mai.

Allora, in attesa che i Justice portino il nuovo disco al Nameless Festival di Lecco il prossimo 14 giugno, e soprattutto in attesa del nuovo disco stesso, ci ripassiamo la loro discografia e tutte le loro reference preferite sfogliando al volo un paio di sample che il duo francese ha impiegato in alcuni dei suoi pezzi più iconici.