I primi nomi del C2C 2024

C2C festival torna a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 per un’edizione da sogno.

Per questo ventiquattresimo appuntamento con l’avanguardia musicale, avremo un cartellone che, già dai primi nomi, si preannuncia spaziale.

La line-up di C2C 24 parte infatti da questi annunci:

Arca [VE] – ESCLUSIVA ITALIANA

Bicep present Chroma [UK] – DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

billy woods [US] – ESCLUSIVA ITALIANA

DARKSIDE [US] – ESCLUSIVA ITALIANA

Hessle Audio with Ben Ufo, Pangaea, Pearson Sound [UK] – ESCLUSIVA ITALIANA

Kali Malone [US] – ESCLUSIVA ITALIANA

Mabe Fratti [GT]

Mandy, Indiana [UK/FR] – DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

Nala Sinephro [BE] – DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

Romy [UK]

Sega Bodega [IE]

Shabaka [UK]

Sofia Kourtesis [PE]

Nelle prossime settimane andranno ad aggiungersi altri nomi all’edizione 2024 che ha come claim “Living with the Gods”, in riferimento al saggio omonimo dello storico dell’arte Neil MacGregor. Le location anche per quest’anno restano le OGR, per gli appuntamenti del giovedì e della domenica, e il Lingotto che oltre al venerdì e al sabato, ospiterà anche l’evento di apertura del giovedì.

I biglietti saranno in vendita a partire da 2 febbraio sulla piattaforma dice.fm a questo link.