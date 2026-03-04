Puntine #208 – Canzoni da ricordare questa settimana

Quest’articolo è parte di una newsletter speciale. Per riceverla gratis settimanalmente, registrati qui.

In un disco la puntina si posiziona esattamente su quello che vogliamo sentire, in un ufficio tiene appeso quel foglietto con su scritte le cose che non dobbiamo proprio dimenticare.

PUNTINE è il nostro modo di fermare la musica bella appena uscita e farla rimanere viva nonostante il tempo voli via velocissimo.

Questa settimana: Mitski, villagerrr, Namas, Queenstown Collector.

Mitski – Dead Women

È strano e forse anche un po’ stupido parlare di musica mentre crolla il mondo, ma siamo qui, e visto che non abbiamo nient’altro: scrivo due cose sul nuovo disco di Mitski, “Nothing’s About to Happen to Me”, uscito lo scorso venerdì. Ha due copertine (una fisica e una zoomata per lo streaming), è il suo ottavo album in studio e tutto (la musica e i testi) è fatto da lei. Nothing’s About to Happen to Me, dice Mitski, ma a noi, dopo averlo sentito, forse sì.

Nel film Sentimental Value di Joachim Trier la protagonista è la casa, custode di segreti e di traumi, che si trasforma ed evolve assieme ai personaggi. In “Nothing’s About to Happen to Me” è la stessa cosa, solo che la casa è la testa di Mitski, e più che una casa è lo spettrale castello di un racconto di Shirley Jackson, la lussuosa e inquietante tenuta dei Blackwood nel Vermont. L’isolamento, le relazioni fallite, il desiderio costante di scomparire, sono temi ricorrenti nelle undici tracce, protette dai pregiudizi esterni e imprigionate dietro al giardino curato che circonda la casa.