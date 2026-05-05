Dischi +++ secondo GIMA

Il 10 aprile è uscito il nuovo EP di GIMA, nome su cui teniamo occhi e orecchie ben puntati da tempo.

Fareste bene ad attivarle anche voi se volete sentire qualcosa che ha il sapore del primo gelato della stagione calda.

“+++” è un nuovo capitolo, più complesso rispetto al precedente EP, dove il producer non si risparmia in pensieri e stratificazioni sonore, addizionando (come da titolo) più cambi di registro in meno di venti minuti di musica.

Un concentrato solido di produzioni intricate e sensazioni altrettanto sregolate.

Ci siamo fatti raccontare da lui alcuni dischi che lo fanno sentire +++

ciao amichetti di dlso ho dovuto fare una cernita dei dischi che più rappresentano il mio background ma sappiate che è davvero una raccolta e ce ne sono troppi altri.