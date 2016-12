Nella notte, Aphex Twin era ospite del festival Day for Night per la prima esibizione in 8 anni negli Stati Uniti.

Durante l’evento era in vendita un nuovo disco, con artwork completamente bianco e nessun testo se non la data e il nome del festival oltre ai loghi AFX e Warp.

