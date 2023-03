A 5 anni dalla sua ultima apparizione, Aphex Twin torna in Italia quest’estate per un’unica data prevista per il 14 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona in occasione del Villafranca festival.

Una location magica ospiterà dunque il ritorno del producer in Italia (dopo l’indimenticabile live al C2C 2018) per uno show che si preannuncia già come uno dei più attesi dell’anno.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 29 marzo alle ore 13 su Ticketone e Dice.