Festeggia i 20 anni di Homework dei Daft Punk con la trilogia di CK

È la settimana dei 20 anni di Homework dei Daft Punk. È la settimana in cui, a prescindere si parla di Alive 2017 come fattibile ed è anche la settimana in cui ci si prepara alla Boiler Room celebrativa di questo disco storico.

Fact pubblica oggi il terzo capitolo della trilogia di mix realizzata da CK e dedicata a Homework. Il primo mix raccoglie 42 brani che hanno influenzato i Daft Punk, ma le tracce erano talmente tante che necessitavano di un nuovo mix, il secondo, che prende in rassegna le tracce dal 1977 al 1997.

Si arriva così al terzo capitolo che riguarda invece tutti quegli artisti che non avevano trovato spazio nei due lavori precedenti –e parliamo comunque di nomi come Luke Slater, Basement Jaxx, Ludovic Navarre, John Carpenter, Herbie Hancock, Van Halen e Tangerine Dream.