A seguito del ban di Trump ai cittadini provenienti da Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen, Four Tet ha realizzato una playlist di brani provenienti da Paesi i cui cittadini sono colpiti da questo provvedimento.

been checking music from trumps banned countries today… mainly @Folkways recordings.

— Four Tet (@FourTet) 30 gennaio 2017