Nel nuovo anno avremo un album di Madlib e Four Tet

Eothan “Egon” Alapatt, il capo di Now-Again Records, ha annunciato via Instagram che all’inizio del prossimo anno ascolteremo un album di Madlib arrangiato da Four Tet.

Sound Ancestors uscirà a gennaio 2021 via Madlib Invazion e il primo singolo, Road of the Lonely Ones, verrà presentato in esclusiva oggi su BBC Radio 6 Music durante il programma di Mary Anne Hobbs.

Four Tet, che di recente ha affiancato Thom Yorke e Burial in His Rope / Her Revolution, aveva già confermato la notizia della collabo con Madlib durante una live stream in cui ci rassicurava che “yes the album with Madlib is done. The first single is coming before the end of the year.”

Quel the end of the year è oggi, perciò occhio che a breve arriva anche il singolo. Intanto approfondisci la storia col tweet di Four Tet che svela qualche dettaglio in più su questo nuovo lavoro che pare vada avanti da due anni.

View this post on Instagram A post shared by Egon (@nowagain)

ECCO IL SINGOLO