Ascolta il 4° episodio di Blonded Radio di Frank Ocean

Nuovo appuntamento con Blonded Radio, il programma radiofonico di Frank Ocean su Apple Radio. E, ormai come da tradizione, nuovo brano inedito per il nostro Ocean.

Si tratta del brano Lens, presentato sia in versione “solo” che con feat di Travis Scott.

Ascolta l’episodio 4 di Blonded Radio.

TRACKLIST

1. “Confession” – Budgie

2. “Free” – Deniece Williams

3. “Mascara”- Jazmine Sullivan

4. “Magnolia” – Playboi Carti

5. “Up In Here” – Kodak Black

6. “blkjuptr” – Smino

7. “Big Body ft. Tha Dogg Pound” – ScHoolboy Q

8. “From the D to the A” – Tee Grizzly feat. Lil Yachty

9. “XO TOUR Llif3” – Lil Uzi Vert

10. “Dreams From The Hood” – Ezro

11. “LUST.” – Kendrick Lamar

12. “T P O” – Dom Kennedy

13. “Meditation” – Babyfather feat. Arca

14. “ I’m Freaky” – O’Bryan

15. “Olson” – Boards of Canada

16. “Falling” – Angelo Badalamenti/Julee Cruise

17. “Fa so Lati Do” – Burna Boy

18. “Flossin” – Mike Jones

19. “Lens” – Frank Ocean

20 “Lens V2” – Frank Ocean feat. Travis Scott