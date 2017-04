Frank Ocean – Ascolta la nuova versione di Slide On Me con Young Thug

Nella notte è andato on line l’episodio numero 5 di blonded RADIO, lo show di Frank Ocean su Beats 1. La puntata è stata impreziosita dalla nuova versione di Slide On Me, brano di Ocean presente in Endless che per l’occasione è stato suonato con una strofa aggiuntiva a firma Young Thug.

Ascolta la puntata e il brano.

TRACKLIST

Darondo – “Let My People Go”

Gerry Rafferty – “Right Down The Line”

Four Tet – “My Angel Rocks Back And Forth”

Mulatu Astatke – “Yegele Tezeta / Yekatit”

Holy Ghost – “Some Children”

B. B. & Q. Band – “On The Beat”

The Noveltones – “Left Bank Two”

Karriem Riggins – “Bahia Dreamin'”

Ponderosa Twins – “Bound”

Kanye West – “Everything I Am”

D’Angelo – “Send It On”

Marvin Gaye – “Is That Enough”

The Floaters – “Float On”

Patrice Rushen – “Remind Me”

Frank Ocean – “Pretty Sweet”

Guided By Voices – “Chicken Blows”

Grandaddy – “Collective Dreamwish of Upperclass Elegance”

Arthur Russell – “Place I Know/ Kid Like You”

John Mayer – “You’re Gonna Live Forever In Me”

Trust Fund – “Would That Be An Adventure?”

bare pale – “Wait”

Tashaki Miyaki – “Get It Right”

Frank Ocean – “Seigfried”

Frank Ocean – “Slide On Me” f. Young Thug

Sébastien Tellier – “La Ritournelle”