Il recap di cos’è successo a maggio nell’Hip-Hop

Un maggio incredibilmente tempestato di uscite, dal primo all’ultimo giorno.

Non che di solito la scena americana dorma o ci dia poco materiale eh, ma in questo mese sembra davvero essere uscita dal letargo con praticamente una novità ogni paio di giorni. Partiamo dall’album di debutto di Russ che aveva raggiunto le luci dei riflettori l’anno scorso con i suoi singoli “What they want” e “Do It myself”. Il titolo dell’album è “There’s really a Wolf” e contiene anche i due singoli sopracitati, un gran traguardo per l’artista che –come ha più volte dichiarato– ha sempre vissuto di musica iniziando a produrre e scrivere ancora prima di diventare un teenager.