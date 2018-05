Poche ore dopo Lift Yourself, Kanye West ha pubblicato un nuovo brano dal titolo Ye vs. the People.

La traccia ha il feat. di T.I., procede come un dibattito politico tra i due, e c’è Kanye che rappa così: “I know Obama was heaven-sent/But ever since Trump won, it proved that I could be president“.

Ascoltala qui sotto: