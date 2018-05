La scorsa notte Lauryn Hill si è esibita all’Apollo di New York e nel bel mezzo di Ex-Factor, il brano è diventato Nice For What di Drake.

Non solo. Ms Lauryn ha anche rappato versi di suo pugno tipo “See this is ‘Ex-Factor’/He took the sample/My shit is classic/Here’s an example“.

In pratica la Hill non ha fatto altro che restituire il favore, dopo che Drake ha usato nella stessa Nice For What sample di Ex-Factor.