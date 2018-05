Tutto il bello di questa stagione dell’Ultra Twist di Lucca con Frah Quintale, M¥SS KETA e altri

Anche la quarta stagione di Ultra Twist, la realtà di clubbing più cool di Lucca, sta per concludersi ed è ora di ripercorrere con gli occhi lucidi i momenti più belli attraverso un documentario dal titolo “Non scappare”, realizzato da Kalispera Production.

Un documentario che non è un semplice recap perché, con i contributi di Frah Quintale, M¥SS KETA, Enzo Dong si indaga il concetto di provincia per lanciare un importante messaggio a chi con difficoltà ci vive ma anche a chi ne è scappato: per quanto antitetico possa sembrare, realizzarsi e realizzare qualcosa di respiro internazionale in una realtà piccola è assolutamente possibile.

L’Ultra Twist di Lucca ce l’ha fatta e, come lei, anche altre realtà come Lucca Summer Festival o il Lucca Film Festival.

C’è chi la considera evasione. Chi aspetta una serata, la serata perfetta. C’è chi ha ballato, sorriso. C’è un gruppo al centro di una periferia. Ci sono quelli che inseguono la luna ma aspettano l’alba. Tutto questo, comunque lo si possa vedere o immaginare, è l’Ultra Twist. Dove la musica è una scusa, dove si può essere se stessi senza mai chiedere scusa.

Non mancare al closing party.