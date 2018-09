Saluta l’estate con questo remix tropicale di Lil Gabri ai Nails And Castles

Uncovered Lies è il primo singolo estratto dall’album Still Chasing You dei Nails And Castles, in uscita a novembre per Prismopaco Records.

Quest’oggi vi presentiamo in anteprima il remix della traccia a cura di Lil Gabri, che già quest’estate ci ha fatto volare con i suoi mixati Disco Pianobar.

Per lui l’autunno è un concetto che non esiste: così, anche questo remix e il video che l’accompagna ci riportano in bocca il sapore nostalgico di un’estate americana.

Il remix in questione porta il brano su lidi più tropicali, aggiungendo classiche ritmiche e percussioni disco, synth/piano 90s e voci dilatate. A supportare il remix anche il video “preso in prestito” da un B movie americano anni 80 ambientato in location tropicali, dando un tocco più vapor e surreale al tutto.