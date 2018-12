The Nostalgia Mixtape è il nuovo podcast di Sama’an Ashrawi.

Ospite dell’ultimo episodio, Sango, che ha rilasciato a inizio anno l’album In The Comfort Of e ha raccontato ai microfoni del programma come i Daft Punk hanno ispirato i suoi primi remix.

Al minuto 26 circa è possibile ascoltare un assaggio di questi remix relativi ai brani Something About You, Nightvision e Too Long.