Aphex Twin ha pubblicato un po’ di materiale nuovo sullo store del suo sito.

In particolare, ci sono due versioni inedite di Avril 14th (dall’album Drukqs del 2001), intitolate avril 14th reversed music not audio e avril 14th half speed alternative version, e poi la nuova traccia Mangle 11 che ci ricorda Mangle 11 [Circuit Bent V.I.P. Mix] dell’album del 2003 Rephlexions! An Album Of Braindance!

Ascolta le tracce sul sito di Aphex.