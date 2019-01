La notizia che stavamo aspettando? Sì.

La rapper di Chicago Noname arriva in Italia per un’unica data fissata in primavera: l’appuntamento è per sabato 20 aprile 2019 in Santeria Social Club a Milano dove l’artista presenterà il suo ultimo album Room 25.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 18 gennaio sui circuiti Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita).