Protagonista dell’ultimo NPR Tiny Desk è Dev Hynes che lo scorso anno ha pubblicato come Blood Orange l’incredibile album Negro Swan.

La sua performance negli studi di NPR è maledettamente spirituale, intima e salvifica: nei quattro brani eseguiti (By Ourselves, Dagenham Dream, Jewelry e Holy Will) si alternano gospel, elettronica e rap, mentre la voce di Dev è accompagnata da Ian Isiah, Eva Tolkin e Ashlee Haze.