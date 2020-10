Mentre aspetti We Are Who We Are ascoltati la colonna sonora

In arrivo il 9 ottobre su Sky Atlantic la nuova serie tv di Luca Guadagnino con le musiche di Blood Orange.

Mentre aspettiamo impazienti che We Are Who We Are arrivi in tv, possiamo finalmente prepararci alle atmosfere della serie con la soundtrack composta da Devonté Hynes aka Blood Orange.

We Are Who We Are (Original Series Score) contiene 16 inediti firmati da Dev, Julius Eastman e John Adams ed è disponibile da oggi insieme alla soundtrack curata da Luca Guadagnino con le canzoni di CCCP, David Bowie e altri.

Non vediamo l’ora di capire come entrambe le scelte sonore verranno cucite sui personaggi e si attaccheranno alle scene di questa nuova serie tv che si preannuncia emozionante, anticonvenzionale e spiazzante già a partire dalle sue ispirazioni musicali.