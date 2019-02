Gli album che escono a febbraio

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a febbraio.

1 FEBBRAIO

Beirut – Gallipoli

Elujay – Adojio

Emily King – Scenery

Frenetik&Orang3 – ZEROSEI

Girlpool – What Chaos is Imaginary

Harriet Brown – Mall of Fortune

Lexie Liu – 2030

Massimo Volume – Il nuotatore

White Lies – FIVE

8 FEBBRAIO

AJ Tracey – AJ Tracey

Ariana Grande – thank u, next

Be Forest – Knocturne

Cass McCombs – Tip of the Sphere

Jessica Pratt – Quiet Signs

LCD Soundsystem – Electric Lady Sessions

Mercury Rev – Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited

Panda Bear – Buoys

Various Artists – Music Inspired By the Film Roma

Xiu Xiu – Girl with Basket of Fruit

15 FEBBRAIO

Broken Social Scene – Let’s Try the After (Vol. 1)

C’mon Tigre – Racines

Homeshake – Helium

RY X – Unfurl

Yann Tiersen – ALL

22 FEBBRAIO

Bloc Party – Silent Alarm Live

Julia Jacklin – Crushing

Lil Pump – Harverd Dropout