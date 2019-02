Ehi, ehi, ehi,

non provare ad imitare Tierra Whack

che altrimenti sono guai.

Una settimana dopo l’uscita di Only Child (in cui ce l’aveva coi figli unici), Tierra Whack pubblica il nuovo singolo Clones in cui, invece, se la prende con quelli che la imitano: “Everybody walkin’ like me now/Everybody talkin’ like me now/Heard I’m who they wanna be now,” […] N**ga try to take my flow/Who the hell he think he is?/I just wanna make my dough/Gotta take care of my kids.”