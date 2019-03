Mac DeMarco annuncia il nuovo album

Si intitola Here Comes The Cowboy il nuovo album di Mac DeMarco che farà seguito a This Old Dog uscito nel 2017.

Il suo quarto disco sarà pubblicato il 10 maggio per la prima volta sulla Mac’s Record Label.

“Questo è il mio disco da cowboy” – racconta Mac – “Cowboy è un termine che per me ha valore affettivo, lo uso spesso per descrivere le persone che fanno parte della mia vita. Nel luogo in cui sono cresciuto, ci sono un sacco di persone che indossano davvero i cappelli da cowboy e fanno cose da cowboy, ma non sono loro quelle a cui mi riferisco”.

L’annuncio di oggi è accompagnato dal video del primo singolo “Nobody”, diretto dallo stesso Mac DeMarco.

Pre-ordina Here Comes The Cowboy qui.

Tracklist

1.Here Comes The Cowboy

2. Nobody

3. Finally Alone

4. Little Dogs March

5. Preoccupied

6. Choo Choo

7. K

8. Heart to Heart

9. Hey Cowgirl

10. On the Square

11. All of Our Yesterdays

12. Skyless Moon

13. Baby Bye Bye