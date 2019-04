A inizio settimana Solange ha pubblicato un nuovo video per la traccia Way To The Show dall’album When I Get Home, uscito l’1 marzo per Columbia Records.

Nelle ultime ore sono poi apparsi su YouTube altri due video: uno per il brano Beltway (feat. Panda Bear) che è un collage di luci galattiche ipnotizzanti, l’altro per Things I Imagined / Down with the Clique in cui ricorrono tutti gli elementi della regia di Solange: cowboy, cavalli, coreo pazzesche.

Guardali qui sotto