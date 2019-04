La collezione di sneakers adidas firmata da Childish Gambino

Childish Gambino e adidas hanno svelato il primo drop della loro collaborazione, dal titolo “Donald Glover Presents”.

Attraverso una serie di brevi video ideati dallo stesso Glover e diretti da Ibra Ake, adidas ha presentato i tre modelli di sneakers firmati da Childish Gambino: Continental 80, Nizza e Lacombe, tutti in tela e in tinta champagne, accomunati da lievi imperfezioni come cuciture irregolari e bordi sfilacciati che contribuiscono a dare alla scarpa un aspetto un po’ used. Tocco di colore solo per i modelli Nizza e Lacombe con i lacci bianchi e blu per l’una, e verde acqua per l’altra.



Scopri qui sotto i teaser di lancio che hanno per protagonista lo stesso Gambino.

La collezione sarà disponibile sul sito e in negozio a partire dal 26 aprile.