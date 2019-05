Gli album che escono a maggio

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a maggio.

3 MAGGIO

ALASKALASKA – The Dots

Asian Da Brat – UNFUCCWITABLE

Big Thief – U.F.O.F.

Caterina Barbieri – Ecstatic Computation

Flamingods – Levitation

Patience – Dizzy Spells

PnB Rock – TrapStar Turnt PopStar

Protomartyr – No Passion All Technique

Tessa Violet – I Like (The Idea of You)

Vampire Weekend – Father of the Bride

7 MAGGIO

maggio – Manuale di sopravvivenza per fiati corti

10 MAGGIO

Ciara – Beauty Marks

Jamila Woods – LEGACY! LEGACY!

Mac DeMarco – Here Comes The Cowboy

Niki Moss – Gooey

Tim Hecker – Anoyo

14 MAGGIO

Old Fashioned Lover Boy – Bright

17 MAGGIO

Carly Rae Jepsen – Dedicated

Com Truise – Persuasion System

DJ Khaled – Father of Asahd

Frenship – Vacation

Interpol – A Fine Mess EP

NAVA – Body EP

​slowthai – Nothing Great About Britain

The National – I Am Easy To Find

24 MAGGIO

Cate Le Bon – Reward

Faye Webster – Atlanta Millionaires Club

Flying Lotus – Flamagra

Honeyblood – In Plain Sight

Joan As A Police Woman – Joanthology

The 1975 – Notes on a Conditional Form

31 MAGGIO

Col3trane – Heroine Ep

Skepta – Ignorance Is Bliss

Sinkane – Dépaysé

The F16s – WKND FRNDS