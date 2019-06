Manca un mese esatto all’uscita della terza stagione di Stranger Things e dopo aver ingannato l’attesa con le costruzioni Lego e la Polaroid a tema, oggi leggiamo una notizia succosissima per le nostre orecchie: il 5 luglio (cioè, il giorno dopo l’uscita della serie su Netflix) arriva anche la soundtrack in CD, cassetta e formato digitale.

Per l’edizione in vinile 12”, invece, bisogna aspettare il 26 luglio.

La colonna sonora sarà composta da 15 “classical tracks” e brani originali.