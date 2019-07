Il terzo appuntamento con i live in studio da Fonoprint è di una band italiana molto forte che ha il nome di La Rappresentante di Lista. Nella puntata delle Fonoprint Live Sessions a loro dedicata il duo tosco-siciliano suona “Maledetta Tenerezza” (0:13) e “Alibi” (8:02) , brani contenuti nell’ultimo album “Go Go Diva”, uscito alla fine del 2018 per Woodworm.

Non abbiamo capito cosa aspetti a schiacciare play.