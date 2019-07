Ortigia Sound System 2019: dimmi chi sei e ti dirò cosa non perderti

Il nostro festival preferito dell’estate italiana è ormai alle porte: la lineup completa è stata annunciata, i boat party stanno andando a ruba ed è partito il conto alla rovescia dei giorni che mancano al nostro imbarco.

Ebbri dei ricordi bellissimi che ci ha lasciato la scorsa edizione, quest’anno abbiamo deciso di preparare una guida agli artisti da non perdere tarata sull’attitudine con cui andate al festival: se è impossibile vedere tutto, meglio concentrarsi sui set che meglio si sposano col vostro mood.

Non vergognatevi di appartenere a una di queste categorie: DLSO non vi giudica. Non fatelo neanche voi.

Mood #1: Vietato Ballare

Diciamoci la verità: ormai c’abbiamo una certa. Se iniziate ad andare solo ai concerti seduti, provate ribrezzo all’idea di condividere ogni goccia del vostro sudore con una platea di sconosciuti o se semplicemente per voi la musica è un momento di ascolto introspettivo, questa è la categoria in cui rientrate. Non vi preoccupate, non è grave. È che proprio vi fa schifo muovervi, fa pure caldo. Ricordate solo che al vietato ballare nel 99% dei casi corrisponde anche il vietato scopare, quindi decidete con coscienza.

Per voi gli artisti da non perdere assolutamente sono questi:

Jerusalem In My Heart

Lino Capra Vaccina

Elena Colombi

Lamusa

Object Blue

Beta Librae

Mood #2: El conquistador di Ortigia

No, anche se abbiamo usato lo spagnolo, in questa selezione non rientra nessun artista che metta il reggaeton. Ma sappiamo che non avete bisogno di questi mezzucci per conquistare le bellissime donne (e uomini) di Ortigia. Appartenete a questa categoria se: provarci con le tipe ai festival è per voi sport nazionale, andate solo a concerti in cui la musica è talmente romantica che la gente abbraccia gli alberi pur di abbracciare qualcosa, non siete mai stati a un festival in inverno perché va bene tutto, ma piuttosto che limonare un tipo con la felpa di pile, limonate la vostra mano destra.

Questa è la selezione di concerti con cui andare a colpo sicuro:

Venerus

Colapesce

Kokoko!

Yussef Dayes

Emmanuelle

Jamie Tiller

Bjorne Torske

Mood #3: Ortigia chi? Pensavo fosse il concerto di Giorgio Moroder

Nella vita tutto può succedere, anche che capitiate a un festival per caso: avete presente quelle sere al mare d’estate dove non avete niente da fare e andate in cerca dell’attività ricreativa più vicina, come la sagra delle alici impanate o il mercato del tombolo? Cercando tra le affissioni in piazza, vi è passata davanti una locandina con Giorgio Moroder ed è stato come sognare: ancora increduli e convinti che sia una cover band, avete trascinato tutti gli amici del lido a sentire Giorgione nazionale.

Già che ormai avete fatto pagare un biglietto a tutti, non fatevi scappare questi nomi. Vi garantiamo che quelli che non conoscete, sono quelli che amerete di più:

Emmanuelle

Kokoko!

Otim Alfa + Leo P-Layeng

Hessle Audio

Call Super

Jamie Tiller

Neon Indian

Mood #4: Panarea

Crediamo nella diversity del pubblico e, se a un festival come OSS venisse gente in camicia appena scesa dalla barca, ne saremmo solo felici. Se non altro perché magari, complice l’abbronzatura, qualcuno ci si piglia e la smettiamo finalmente di lavorare. Se arrivate a Ortigia Sound System con l’idea di farvi una serata in discoteca, abbiamo la selezione di artisti che fa per voi.

Noi vi accettiamo nonostante sembriate usciti da una pubblicità di Loro Piana, voi offriteci da bere però:

Giorgio Moroder

Virgil Abloh

Manfredas

Leon Vynehall

Pearson Sound

Jamie Tiller

Slow Motion Showcase

Myd

Mace

Mood #5: Meno e Meglio

Questa è definitivamente la categoria alla quale sentiamo di appartenere noi: i consapevoli. Dopo anni di festival, abbiamo capito che l’ambizione di vedere tutto crea più danni che benefici. Troppi spostamenti, troppa FOMO e troppo tempo perso a controllare chi suona dopo ci distraggono dall’obiettivo principale per cui siamo arrivati fino in Sicilia: goderci la musica, il tempo, gli amici e l’estate (e già che ci siamo, due calamaretti alla piastra).

Da avidi ascoltatori quali siamo, molti artisti li abbiamo già visti tante volte.

Meglio concentrarsi sulle nuove uscite, le chicche che non ci capiterà facilmente di rivedere e sulla musica che ci fa stare bene:

Neon Indian

Pearson Sound

Ben Ufo

Danielle

Venerus

Ross From Friends

Charlotte Adigéry

Emmanuelle

Pangaea

Yussef Dayes

Sherelle

STILL

After party al KM 0

Ci vediamo al Castello Maniace. O in una delle altre ottocento location meravigliose di Ortigia Sound System 👋

Se non avete ancora il biglietto, rimediate subito qui.