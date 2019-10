Chance The Rapper condurrà una puntata del Saturday Night Live

Chance The Rapper tornerà al Saturday Night Live quest’anno ma non in qualità di performer. O almeno, non solo. Il 26 ottobre il rapper prenderà parte alla 45esima edizione di SNL come conduttore e guest dello show.

Lo hanno già fatto prima di lui Lady Gaga, Ariana Grande, Britney Spears, Taylor Swift e, quest’anno anche Phoebe Waller-Bridge di Fleabag e David Harbour di Stranger Things.

Vedremo settimana prossima come se la caverà.