Tyler, the Creator intervista Tyler, the Creator

In occasione di Adobe MAX 2020, importante evento digitale dedicato alla creatività, Tyler the Creator ha intervistato se stesso, vestendo sia in panni dell’artista di IGOR che quelli di un ipotetico intervistatore col cappellino Yankees.

La divertente intervista ha portato Tyler a parlare dei suoi posti, album e film preferiti. Tra i dischi ci sono In Search of … dei N.E.R.D., The Marshall Mathers LP di Eminem, In My Mind di Pharrell e Mama’s Gun di Erykah Badu, mentre nella lista dei suoi film prefe ha fatto entrare Napoleon Dynamite, Scary Movie 2, Il gatto… e il cappello matto (The Cat in The Hat), e Le donne della mia vita (20th Century Women).

Tyler si è anche chiesto da solo con quali artisti (vivi o morti che fossero) gli sarebbe piaciuto collaborare e ha tirato fuori i nomi di Amy Winehouse, Michael Jackson e Jay Kay dei Jamiroquai.

Guarda Tyler, the Creator che intervista se stesso qui sotto: